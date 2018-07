En Manchester City tienen el objetivo de ganar la Champions League por primera vez. Los 'citizens' esperan que Pep Guardiola los lleve a lo más alto del Viejo Continente y por ello aguardan cerrar trato con los mejores jugadores. Uno de los que estaba en la mira era el bosnio Miralem Pjanic , según reportó la prensa inglesa en los últimos días.

Sin embargo, este miércoles el técnico del Manchester City descartó por completo que su dirigencia vaya a ser una oferta por Miralem Pjanic , volante de Juventus. Parece que con lo que tiene en el mediocampo le parece suficiente para afrontar lo que será la próxima temporada tanto en la Premier League como en las competiciones europeas.

"No, Pjanic es ahora jugador de la Juventus. La verdad que no estamos interesados en sus servicios. Sin duda que es un tremendo futbolista en la actualidad, pero insisto en que no estamos interesados", fue lo que sostuvo el ex entrenador del 'Barza' en rueda de prensa.

Si bien es cierto que descartó que el mediocampista bianconero vaya a ser parte de su plantel, no negó que vayan a lanzar una oferta por otra gran jugador de las principales ligas europeas. "Quedan aún algunas semanas antes que cierre el mercado de fichajes. Tal vez haya alguien más que llegue, aunque estamos bastante bien con lo que tengo", añadió.

Como se recuerda, Riyad Mahrez fue el más reciente fichaje del Manchester City para la campaña 2018-19. Los jugadores tiene su mira en Liverpool, cuadro con el que se verán las caras por la International Champions Cup 2018. Luego chocará frente al Bayern Munich para después medirse con Chelsea por Community Shield.