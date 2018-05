En la previa de la final de la Champions League ante Liverpool: Zinedine Zidane tenía una duda en la oncena del Real Madrid: Isco o Gareth Bale. Finalmente, el volante le ganó la pulseada al delantero galés ante los 'reds' y tras el cotejo la prensa británica indicó que Manchester City de Pep Guardiola estaba más que interesado en contar con el ex Málaga.

Incluso, se mencionó que Manchester City está dispuesto a pagar 100 millones de euros para afrontar el fichaje de Isco . Ante las últimas olas de rumores ha sido el mismo Guardiola quien salió a hablar respecto a la posibilidad de contar con el internacional en la Selección de España.

"¿Que si ficharía a Isco para la próxima temporada? No. No lo haría", sostuvo Guardiola en un acto de la Fundación Johan Cruyff. Así de tajante fue el ex extrenador del Barcelona, quien parece que se encuentra conforme con su plantel, con el que acaba de ganar la Premier League 2017-18.

Preguntado sobre el futuro del club azulgrana sin la presencia de jugadores de referencia, como ocurrió en el pasado con Xavi Hernández y ahora tras la marcha de Andrés Iniesta, comentó comentado que si el Barza "sigue sabiendo qué es lo que quiere hacer y cómo hacerlo" entonces tiene "todas las armas posibles para volver a hacerlo", porque "el fútbol no se acaba en una, dos, tres o cuatro personas"



"Seguirá siendo el mejor equipo del mundo, gane una Champions League o no la gane. No creo que pierda su ADN de buen toque", ha insistido el técnico.

Fuente (EFE y Depor)