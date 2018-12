Estamos a pocas semanas que empiece un nuevo mercado de fichajes de mitad de temporada (enero). Los nombres van y vienen para los mejores equipos de Europa y Manchester City - que viene de ganarle 2-1 al Hoffenheim en condición de local por la Champions League - es uno de ellos.

Saúl Ñíguez , hábil volante del Atlético de Madrid, está en la mira del Manchester City , según la prensa española e inglesa. Los medios de ambos países lo ponen en el Etihad Stadium, aunque Pep Guardiola fue consultado al respecto y dio una tajante respuesta.

"Estos días he leído que el City está interesado en 125 jugadores. Incluso en alguno que no conozco. Saúl me parece fantástico, pero no estamos interesados en él porque pertenece al Atlético", fue lo que dijo el técnico de los 'citizens' en rueda de prensa.

Asimismo, descartó que el también mediocampista de la Selección de España vaya a llegar a su club en el corto plazo. "Se va a quedar en su club mucho tiempo. Me parece excepcional", añadió.

Saúl Ñíguez es titular indiscutible en el cuadro colchonero de Diego Simeone. Los hinchas de su equipo aún recuerdan el golazo que le marcó al Real Madrid por la Supercopa de Europa 2018.