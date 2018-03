José Mourinho quiere renovar la plantilla de Manchester United para la siguiente temporada. El portugués ha enviado a los directivos de la institución una lista con los jugadores que espera ver en la siguiente campaña.

Antes de cumplir con el portugués, el alto mando del club ha solicitado al entrenador que haga espacio en el plantel con la venta de algunos de los futbolistas que ya no tomará en cuenta para las 2018-19.

Después de estudiar el desempeño de todos los elementos de Manchester United , según información del diario 'The Sun', Mourinho ya tiene a los cinco hombres que no seguirán más en Old Trafford.

Ander Herrera, Chris Smalling, Luke Shaw, Matteo Darmian y Daley Blind no permanecerá en el 'Teatro de los Sueños'. Los hombres fuerte de los 'Red devils' esperan conseguir unos 123 millones de euros con la venta de todos los mencionados.

La cifra podría aumentar si, finalmente, José Mourinho comunica que no desea seguir con Paul Pogba. Por lo pronto, el presupuesto de Manchester United será muy elevados, los 123 millones más 150 millones del presupuesto para la campaña que viene.