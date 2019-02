Manchester United empezó conversaciones para llevarse a crack del fútbol portugués

En Manchester United saben que el único objetivo de la temporada es clasificar a la próxima Champions League. Y es que es complicado que pase los octavos de la Copa de Europa 2018-19 ya que en la ida cayó 2-0 a manos del PSG. Además, para la próxima temporada campaña, buscará ser protagonista del mercado de fichajes por un gran volante.

Según reporta este lunes el diario A Bola, Manchester United se ha interesado en los servicios del volante del Sporting Club, Bruno Fernandes. Es más, sostiene que los 'Red Devils' ya han empezado conversaciones con el club luso.

El United considera que el sector medular es un punto a reforzar de cara a 2019-20. Con Paul Pogba y Ander Herrera, apuntan, no es suficiente para lograr las metas al corto plazo y por ello quieren a Fernandes.

No obstante, el elenco inglés no la tendrá nada fácil para hacerse con los servicios del ex Udinese y Sampdoria, quien tiene 11 goles en la temporada; Atlético de Madrid también lo tiene en la mira.

De otro lado, Manchester United - tras empatar sin goles con Liverpool por la jornada 27 de la Premier - chocará este miércoles con Crystal Palace en condición de visitante.

Bruno Fernandes podría ser el nuevo refuerzo del Manchester United.

