Está dando la hora en Holanda y los grandes ya se fijaron en él. El hijo del mítico Patrick Kluivert, Justin , sigue sorprendiendo a todos con sus actuaciones y goles en el Ajax , y según la prensa británica, su próximo destino podría ser nada menos que el Manchester United, a pedido de Mourinho.

De acuerdo al 'The Sun', el joven atacante de 18 años podría anclar en Old Trafford incluso en el mercado de fichajes de enero. Precisamente su buen desempeño pese a su corta edad habrían llamado la atención en el United para liderar un proyecto a futuro.



Es más, en la última final de la Europa League, los 'Diablos Rojos' vencieron precisamente al Ajax, y aunque Justin no jugó, sí se lo pudo ver conversando con Mourinho tras aquel encuentro, tal vez comunicándole de su interés.

Por lo pronto, Justin Kluivert se despachó con un golazo este domingo navideño con una gran jugada por la banda izquierda que culminó con un fuerte remate de izquierda con el que venció al portero del Willem II, en el triunfo por 3-1 por la fecha 18 de la Eredivisie.