En Europa se vive de manera agitada en las últimas horas debido al próximo cierre del libro de pases. Manchester United , del técnico José Mourinho, no ha hecho fichajes descollantes para la próxima temporada y la lista que la he dado a su dirigencia no ha sido atendida. Aunque, a última hora el nombre de Diego Godín ha saltado en la agenda de los 'Red Devils' y bien se lo podrían llevar a Old Trafford.

Así lo indica este jueves el portal inglés SKY Sports. El citado medio sostiene que el entrenador del Manchester United se ha reunido con su dirigencia y le ha puesto sobre la mesa una solicitud para que busquen fichar a Diego Godín. Indica que 'Mou' está enfadado debido a la ausencia de contrataciones para la campaña 2018-19.

El United considera que el posible arribo a Godín mermaría un poco la ausencia de grandes nombres en la defensa. No es la primera vez que el DT portugués ha buscado contratarlo ya que también lo hizo de cara a la pasada temporada. Aunque, el zaguero uruguayo no tendría la intención de moverse del Atlético de Madrid, al menos por el momento.

Para que el ex Nacional y Villarreal llegue por primera vez a la Premier League, el cuadro de la ciudad de Manchester tendría que convencerlo con más de 5 millones de euros por temporada en materia de sueldo. Eso es lo que recibe luego de firmar su renovación con el equipo colchonero.

Para el portal Transfermarkt, Diego Godín tiene un valor de 35 millones de euros. Ha ganado la Liga Santander, Copa del Rey y Supercopa de España con el Atlético, además de jugar los Mundiales Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 con la Selección de Uruguay. Los 'Red Devils' deben apurarse si lo quieren fichar ya que el mercado inglés cierra este jueves. Sería una operación relámpago.