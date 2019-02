‘Loco’ de atar: Bielsa y la ‘oferta’ de la Premier League para dirigir en verano

Tiene 63 años, cumple 64 el 21 de julio, y aún se mantiene vigente para los clubes de Europa. Marcelo Bielsa , quien marcha en el segundo lugar de la Championship con el Leeds United, interesa en la Premier League , de acuerdo al diario británico ‘Daily Mirror’. El técnico argentino no ha hablado al respecto, solo se trata de un rumor, pero si el ex entrenador de la Selección Argentina y Chile no cumple el reto de ascender a su equipo, podría marcharse a la liga inglesa para una buena temporada, en donde ha peleado siempre por el primer lugar del torneo.



El ascenso del Leeds United es un tema factible para el ‘Loco’, estando en el segundo lugar en la tabla de posiciones y a dos puntos del líder Norwich City. Bielsa se siente cómodo en el club en donde ha logrado un registro de 17 triunfos, siete empates y siete derrotas, pero el Everton puede ser una oferta más seductora para el argentino, tratándose de un equipo que siempre pelea por estar en zona de competiciones europeas durante cada temporada.



Con Marco Silva como actual entrenador de los ‘Toffees’, el Everton no va bien en la Premier League. Marcha en la novena casilla y ha perdido sus tres últimos partidos, por lo que se habla mucho de una destitución del técnico portugués para la próxima temporada. Si Silva se marcha, Bielsa tiene la prioridad para los directivos de la institución de Goodison Park.



Everton cuenta con Andre Gomes, Yerry Mina, Jordan Pickford, Theo Walcott y Richarlison, entre otras figuras. Si llega una oferta en el mercado de fichajes, ¿aceptará el ‘Loco’?