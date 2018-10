Pep Guardiola pide jugadores y se los cumplen. En el Manchester City no escatiman en gastos, cuando se tratan de pedidos del técnico catalán. Guardiola no solo quiere un equipo campeón para la Champions League, sino uno que haga historia en el fútbol. En ese sentido, el entrenador quiere a los mejores jugadores del mundo, por lo que el entrenador ya habría hablado con la plantilla para fichar a un jugador del Atlético de Madrid.



¿De quién se trata? Nada menos que de Antoine Griezmann, el delantero del Atlético de Madrid. Durante la temporada pasada, el francés fue tentado por fichar por el Barcelona, a lo que el atacante decidió seguir jugando en el Wanda Metropolitano. Hubo amor propio a la camiseta, a sus compañeros, Diego Simeone, pero también de no reforzar a un rival directo en La Liga. La decisión terminó – finalmente – siendo buena para él y colchoneros.



Ahora, para el próximo mercado de fichajes de verano, el Atlético de Madrid perdería a su mejor valor del club, luego de que el Manchester City intente pagar 200 millones de euros por el pase de este futbolista. ¿Por qué esa cifra? A ello remite su cláusula de rescisión.



¿Cuál será la respuesta de Griezmann? No la ha definido, aunque buscaría nuevos aires, sobre todo cuando el interesado viene de la Premier League y no de LaLiga Santander.