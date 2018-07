El verano pasado, un fichaje proveniente de Francia sonaba en el Barcelona. Jean Michael Seri , marfileño del Niza, estaba en la lista de Bertemeu para el Camp Nou. Cuando todos creían que casi era un hecho la contratación se cayó por las malas conversaciones entre ambos clubes.

"No cumplieron con lo prometido", anunciaba Serie de forma melancólica. "Me siento mal. No te voy a mentir, estoy muy tocado. Para mí el fútbol siempre ha sido una fiesta, una alegría. Mi sueño de ir al Barza se ha roto".

Hoy, un año después, el volante ha tomado la decisión de fichar por el Fulham , club recién ascendido en la Premier League. De inmediato, las comparaciones no se hicieron esperar. Incluso, usuarios de las redes sociales acusaba la contratación como "la decisión de ir al Leganés ".

Fulham ofreció un contrato de 35 millones de euros hasta junio de 2022 con opción a una temporada adicional. Un número irresistible y superior a lo que ofrecían grandes clubes de Europa como Chelsea y Borussia Dortmund.