Pensando en la temporada 2018-19, Real Madrid quiere corregir el gran error que cometió en esta: no fichar jugadores de nivel que puedan cubrir algunas salidas. En esa linea, uno de los nombres que está en la agenda y que suena hace mucho tiempo por Valdebebas es del belga Eden Hazard.



El crack del Chelsea es del gusto de Zidane y uno de los máximos anhelos de Florentino Pérez, sin embargo, el Manchester City se ha atravesado en su camino para competir su fichaje con una gran oferta. Según el diario 'Mirror', el equipo de Guardiola quiere gastarse todo con tal de tenerlo.

Eden Hazard solo ha jugado por tres equipos en su carrera profesional. (Foto: Reuters) Eden Hazard. (Foto: Reuters)

En total, serían unos 170 millones de euros los que el vigente líder de la Premier League estaría dispuesto a pagar por los servicios de Hazard, Según la citada fuente, Pep Guardiola cree que un jugador de las características del 'Duque' es lo que hace falta en su equipo.



Que no se lo quiten



La noticia del presunto interés del Manchester City en Hazard no habría caído bien en Real Madrid. Y es que si el fichaje de Neymar se frustra en verano (es lo más probable), el belga iba a pasar a ser prioridad para Florentino Pérez.



La mencionada fuente agrega que 170 millones de euros es una oferta ante la que no podría competir el Real Madrid. El ataque no es el único sector que planean reforzar, es por eso que habría falta de liquidez.