Desde enero del próximo año, cuando se abra el mercado de fichajes, a Eden Hazard podríamos verlo con la camiseta de Real Madrid. Y es que el crack de Chelsea ha vuelto a hacer un guiño a la Liga de España y el mercado vuelve a agitarse con sus declaraciones.



Tras el último empate ante Liverpool, Hazard reconoció que estuvo cerca de dejar de ser 'Blue' en verano y quizá llegar a Real Madrid. Eso sí, el belga no tuvo reparos en afirmar que sueña con jugar en LaLiga Santander.



"Te diré la verdad, después de la Copa del Mundo estuve con ganas de irme (del Chelsea) ya que mi sueño es jugar un día en España", dijo Hazard en declaraciones a 'BT Sport' y luego contó detalles de cómo decidió que quedarse en Stamford Bridge. "Hablé con el club y el entrenador y les dije que me quedaría. Echando la vista atrás, fue la decisión correcta ya que estoy extremadamente feliz ahora".

Hazard, abierto a dejar el Chelsea

Aunque finalmente decidió no irse a Real Madrid ni a ningún otro club que lo seducía, Hazard no descartó irse de Chelsea en un futuro, aunque explicó que también tiene grandes motivos para permanecer en la Premier League.

"Sí, por supuesto, pero también existe la posibilidad de que no pueda irme también. Me encanta el club, los aficionados, la ciudad y mis compañeros de equipo, creo, me aman, así que es fácil quedarse. Así que tanto si me voy como si me quedo, seré feliz. Este club ahora es parte de mi vida, así que ya veremos", dijo Hazard.