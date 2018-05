Tras la obtención de la Champions League en Kiev, Gareth Bale insinuó que dejará el Real Madrid en el mercado de verano a falta de minutos. Semejantes declaraciones han activado el interés de varios clubes quieren ficharlo. Uno de ellos es nada menos que el Manchester United.



En Inglaterra apuntan que el galés se ha convertido en la prioridad para Jose Mourinho. No obstante, el precio que podrían terminar pagando por el crack galés ha causado preocupación en Old Trafford. Y es que solo por dejarlo ir, Real Madrid no aceptaría menos de 200 millones de euros.

Incluso, por las cifras que se maneja en el mercado, los merengues venderían al galés por un precio al que el PSG pagó en su día por Neymar (222 millones). A estos 'kilos' hay que agregarle lo que Bale cobraría en el Manchester United: 700.000 euros por semana.



Es decir, si el Manchester United quiere ver a Gareth Bale vestido de rojo en la siguiente temporada, tendrá que hacer la idea de invertir 380 millones de euros en cuatro años, un monto nunca antes visto en el fútbol.