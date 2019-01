Nada más claro: el golpe de Bernardo Silva al Real Madrid en el mercado de fichajes

No tiene pelos en la lengua cuando se refiere a su presente en el mercado de fichajes. Consolidado en el equipo de Pep Guardiola, Bernardo Silva habla claro sobre su futuro en un mediano plazo bajo la dirección del técnico. El centrocampista luso no tiene intenciones de mudarse de Inglaterra, por lo que los rumores que hablaban de un interés del Real Madrid reflejan que el portugués no tiene intenciones de irse de la Premier League.



En una entrevista publicada por el diario ‘The Times’ de Inglaterra, el Bernardo Silva no se hace ‘el loco’ cuando se cuestiona su futuro lejos de Etihad Stadium. "Todavía tengo tres años y medio de contrato [hasta junio de 2022], pero estoy feliz en el City y si quieren renegociarlo por supuesto que estoy abierto a hacerlo. Si nos mantenemos juntos podemos hacer cosas especiales. Estoy muy feliz aquí y quiero quedarme", indicó el portugués.



Asimismo el exjugador del Porto, que llegó al Manchester City en 2017 procedente a ca bmio de 50 millones de euros, indicó cómo es su vida Manchester. Bernardo Silva le gusta acudir al restaurante que tiene otro futbolista (Juan Mata), pero destacó a modo de anécdota los precios y el trato en otro establecimiento relacionado con el vestuario del City, el que tiene entre sus socios propietarios a Pep Guardiola. "Una vez fui a Tast. Es muy bueno, pero muy caro. Pep no nos hace descuento. Allí pagamos el doble", bromeó Bernardo Silva.



De este modo, si había interés de parte de Florentino Pérez por Bernardo Silva, todo parece quedar sentenciado en el próximo mercado de fichajes de verano. Él quiere quedarse en Manchester y no mudarse, por el momento, a Madrid.