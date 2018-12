Atraviesa su peor momento en el Real Madrid : Isco no cuenta para Solari, rompe con el protocolo del club a su llegada a Emiratos Árabes Unidos y por primera vez es cuestionado por los aficionados del club. No obstante, en las últimas horas el malagueño ha recibido una noticia que le ha aliviado un poco su mala situación en el club. Guardiola ha pedido su fichaje y el Manchester City , a través de un emisario, ya le ha comunicado al entorno del jugador el interés. Isco todavía tiene, aunque por primera vez está barajando la opción de irse del Bernabéu.



Isco es un viejo anhelo del Manchester City. De hecho, el malagueño se decantó por recalar en el Madrid en el 2013 tras rechazar la propuesta del club inglés. Sin embargo, todo parece indicar que el sueño 'Citizen' está cerca de hacerse realidad.



Guardiola le considera un fichaje prioritario y el City está dispuesto a echar la casa por la ventana para cumplir su deseo.

Según el diario 'The Sun', los ingleses preparan 86 millones de euros para afrontar, pero el Madrid en ningún caso está dispuesto a desprenderse del mediapunta por menos de 100 millones de euros. Cualquier cantidad que superara esa cifra le convertiría en el traspaso más caro de la historia del club blanco, superando la venta de Cristiano a la Juventus el pasado verano.



A Isco le ilusiona la posibilidad de trabajar a las órdenes de Guardiola y cree que con él puede volver a mostrar todo su potencial, al contrario de lo que le sucede con Solari, un técnico al que le gustan las transiciones rápidas y las posesiones cortas. Además, los rumores sobre la posible llegada de Hazard representan otro aliciente más para que el malagueño quiera irse. Todavía faltan seis meses para que se abra el próximo mercado de verano, pero los indicios empiezan a colocar a Isco lejos del Madrid y cerca del Manchester City.