Como Agüero y Guardiola: las peleas entre entrenadores y jugadores más recordadas en el fútbol 

Sergio Agüero y Pep Guardiola fueron víctimas de todos los flashes este fin de semana luego que discutan en el Manchester City vs. Tottenham. El entrenador español tomó la decisión de sacar al argentino del campo de juego, desatando su molestia. Este no es el único caso en el fútbol.

​ Balotelli siempre ha sido un futbolista complicado de dirigir. Mancini lo sufrió en el Manchester City y tras multitud de desplantes del jugador, al final el técnico terminó por explotar. Ambos se engancharon tras una dura entrada del ariete sobre un compañero y tuvieron que ir dos miembros del cuerpo técnico a separarles.



Pep también tuvo problemas con otros jugadores. ​La relación entre Guardiola e Ibrahimovic no pasó más allá de los disgustos del sueco cada vez que era sustituido. Ibra llegó a desvelar que llevaba seis meses sin hablar con su entrenador y que no sabía si le quería vender o no.



