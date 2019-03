Corre a su encuentro: Guardiola podría seguir su carrera en el New York City de Callens

En busca de seguir haciendo historia y de dejar huella a cada liga que llega. Pasan los años y Josep Guardiola coloca más alto la valla. Primero fue España, luego la Bundesliga, y ahora lo viene haciendo en la Premier League. Pero, ¿cuál será la siguiente reto del 'Pep' cuando deje el Manchester City ?

De acuerdo al periodista inglés Ian McGarry del programa 'The Transfer Window', existe una posibilidad de que Guardiola llegue a la MLS cuando se termine su paso por el City.



"Me han dicho, de muy buena fuente, que en su primer contrato con Manchester City se le concedió una opción de que cuando su vínculo con estos finalizara o cuando él quisiera marcharse, se le ofrecería la opción de entrenar a New York City FC", comentó McGarry en su programa.

"Sabemos que 'Pep' tiene un hermoso apartamento en Nueva York, ciudad que visita en sus vacaciones, y que obviamente ya pasó un año sabático ahí. Si bien MLS podría lucir como algo demasiado tranquilo para un entrenador de la estatura de Guardiola, uno podría ver eso casi como un año semi sabático", agregó el periodista inglés.



Recordemos que por el New York City, donde milita en la actualidad el peruano Alexander Callens, han pasado jugadores de la talla de Andrea Pirlo y David Villa, hace pocas temporadas.



El club le pertenece al grupo City Football Group, dueño también del Manchester City, por lo que la llegada del español sería más factible.

