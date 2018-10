El director técnico del Manchester City , Josep Guardiola , afirmó que sería imposible para él entrenar a otro equipo en Inglaterra y que será un "ciudadano" de por vida.



Guardiola, quien llevó al City al título de la Premier League la temporada pasada con un récord de 100 puntos, firmó una extensión de contrato a principios de este año, por lo que seguirá en el club hasta el final de la campaña 2020-21.



El excentrocampista, uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mundial, no ha extendido demasiado su estadía en los clubes, y estuvo cuatro años en Barcelona y tres en Bayern Munich.



Sin embargo, dijo que incluso si deja el banquillo del City en 2021 no se ve dirigiendo a otro equipo inglés.



"Seré mancuniano durante el resto de mi vida. Seré un aficionado del Manchester City y me será imposible entrenar a otro equipo como el City en Inglaterra por el cariño que recibo aquí", dijo Guardiola en una entrevista con BBC Radio 5Live.



"Cuando la gente me pregunta: ¿Qué quieres? Yo respondo que ser querido", agregó.



El DT de 47 años ganó 14 títulos con el Barcelona y siete con el Bayern. Reuters