Revolución Guardiola: el último capricho de 'Pep' para su Manchester City

Revolución a la vista. Guardiola es uno de los técnicos que mayores y nuevos aportes ha brindado al fútbol en los últimos años. O en todo caso, ha sabido aprovechar y explotar recursos que para muchos pasaban desapercibidos, como los tecnológicos, por ejemplo, para así aprovechar al máximo cada sesión de entrenamiento. Y por esta línea iría su último gran pedido a la directiva del Manchester City , un fichaje que nadie tenía hasta ahora.

De acuerdo al medio inglés 'The Sun', 'Pep' pretender reforzar su plantilla con el uso de drones, con el objetivo de grabar los entrenamientos del City para supervisar el trabajo realizado. Es más, parte de su cuerpo técnico ya viene realizando un curso de pilotaje de aviones no tripulados.



"Él y su personal estaban intentando transmitir algunas ideas a los futbolistas y alguien en el club mencionó la idea del dron. Uno de los muchachos tenía uno, así que lo usaron en un entrenamiento y se dieron cuenta de que era una excelente manera de grabar imágenes que luego podían mostrar a los jugadores", reconoce una fuente del club en declaraciones a 'The Sun'.



Con el uso de drones, Guardiola busca tener imágenes de las disposiciones tácticas de sus jugadores y así mostrarles errores y poder corregirlos. Además, desde luego, contar con una visión global del posicionamiento del equipo.

Si bien el pedido de Guardiola ha causado cierta sorpresa, el Manchester City no sería el único equipo en emplear estos vehículos de vuelo controlado. De hecho, el propio técnico de la Selección de España Luis Enrique, ya los empleó en los entrenamientos de la 'La Roja'.



Y muchos antes que Guardiola y Luis Enrique, David Powderly del Charlton Athletic, habría tenido una licencia de piloto de avión no tripulado aprobada por la UEFA.



"La filmación desde una altura o desde el lado de la cancha da una visión limitada. Al usar un avión no tripulado, puedes filmar a tus jugadores a vista de pájaro y desplazarte sobre ellos y sobre áreas específicas", explicó Powderly en su momento.