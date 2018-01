Guardiola pide 506 millones y 13 fichajes para ganar la primera Champions para el Manchester City

Llega a un nuevo equipo y pide fichajes para armar una plantilla acorde a sus necesidades en el campo de juego. Muchos argumentan que Guardiola pelea títulos porque le dan todos los jugadores que desea para su plantilla; otros, sin embargo, aluden al juego y visión que tiene el catalán en los entrenamientos como en los partidos de fútbol.



Tras el fichaje de Aymeric Laporte , Manchester City le ha dado 13 jugadores a Pep: siete de ellos llegaron esta temporada, siendo el francés el más caro de todos los fichajes de los ‘Citizen.



Unos han funcionado, otros no. Los casos más claros son los de Leroy Sané, Claudio Bravo y Nolito. El primero es una de las figuras de la Premier, el segundo come el banco y el tercero fue enviado al Sevilla tras no prosperar su juego en la liga inglesa. ¿Llegará uno más? Todo hace indicar que no. Laporte fue el último fichaje de la presente temporada.