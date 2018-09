Guardiola se ha caracterizado por ser un hombre de éxito. El actual técnico del Manchester City ha logrado sacar campeón a cualquier equipo que ha entrenado, incluso impuso una etapa llena de éxito con Barcelona. ¿Pero cómo no aburrirse en un mundo que puede volverse monótono?

En una entrevista con Valdano para Movistar+, Guardiola explicó que el miedo a hacer el ridículo lo puede llevar a mejora día a día y sacar adelante a sus equipos.

"La energía a mí me la da perder. No el estilo. Al llegar el partidos, la competición, el miedo a perder, a hacer el ridículo, a que no salga, te pone algo en la sangre de las venas que te ahce tener energía", explicó el entrenador.

Esta es una de las razones por las que Guardiola se exige al máximo. Sus entrenamientos son de los más duros en Europa donde intenta sacarle el máximo provecho a sus jugadores para llevarlos al mejor de los niveles.

En una entrevista, David Silva, jugador clave en el esquema de Pep explicó qué hace que el exBayern Munich sea tan sobresaliente al mando de los equipos.

"Ve las cosas antes de que ocurran y eso es una gran ventaja", explicó.