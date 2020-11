Los rumores en el Manchester City en el mercado de fichajes siguen despertando la atención en Europa y no precisamente por Lionel Messi, a quien el club inglés habría descartado por su avanzada edad, sino por un ‘robo’ que Guardiola quiere hacerle a Mourinho: Harry Kane. El delantero del Tottenham sería el gran objetivo del técnico catalán para reemplazar a Agüero.

Según adelanta ‘The Independent’, Kane fue una de las ‘condiciones’ que puso Guardiola cuando negoció su renovación con el City. Yal y como señala esta información que también recoge ‘Eurosport’, el catalán habría pedido al Manchester City que pregunte por las posibilidades que hay para hacerse con los servicios del delantero de los ‘Spurs’.

Las estadísticas de Kane están siendo maravillosas en lo que va de temporada con siete dianas y nueve asistencias en los nueve partidos que ha disputado en lo que va de la Premier League. Aunque según el portal ‘Transfermarkt’, el delantero estaría cotizado en 120 millones de euros.

Una de las grandes cuentas pendientes del ‘Pep’ con el City es la Champions League, y el entrenador cree que con Kane puede completar un equipo capaz de lograr alzar la ‘Orejona’.

Kane, por su parte, ha sido relacionado con grandes equipos de Europa. Sobre todo con el Real Madrid, pero ha seguido fiel a los ‘Spurs’, con los que lidera el torneo inglés.

No quieren a Messi

Sin embargo, y según dio conocer Sky Sports, el equipo de la Premier League no tendría agendado contratar al ’10′ en el próximo mercado de fichajes de verano, ya que sienten que la avanzada edad del futbolista sería contraproducente para las aspiraciones del equipo.

La periodista Semra Hunter ha sido tajante al respecto del futuro del jugador de FC Barcelona: “Las puertas del Manchester City están cerradas para Lionel Messi. No habrá oferta. Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el equipo inglés no presentará una oferta por él. Uno de los motivos es que se encuentra en el crepúsculo de su carrera”, sostuvo.

