Real Madrid es capaz de ofrecer todo el dinero del mundo por Harry Kane . Pero Tottenham no aceptará negociar por el delantero. Sin embargo, los londinense están en la obligación de blindar a la estrella de su plantilla.

Por ello, durante estos días, según diversos medios ingleses, la directiva de los 'Spurs' se ha sentado con el atacante para ofrecerle un contrato de renovación con una cifra millonaria difícil de rechazar.

No obstante, para terminar con cualquier tipo de especulaciones al respecto, Harry Kane ha declarado públicamente que no se ha tenido reuniones con la directiva de Tottenham para hablar sobre su permanencia.

" No estamos en conversaciones para renovar que yo sepa ", aclaró el delantero a los medios de comunicación. Al mismo tiempo, el jugador de 24 años hizo una reflexión sobre qué debe hacer el club si un futbolista desea irse.

" Es una cuestión de opinión pero creo que si un jugador se quiere ir, ¿por qué lo detendría? No va a estar pensando en el club, no va a jugar en todos los partidos y no va a poner su corazón en el campo", dijo Kane .

Finalmente, el atacante contó que está enfocado en terminar la temporada con Tottenham . "Siempre he dicho que mientras sigamos progresando, mejorando y empecemos a ganar trofeos el objetivo es quedarme aquí. Mientras el club lo siga haciendo soy feliz", puntualizó.