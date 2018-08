Eden Hazard señaló que se quedará en el Chelsea esta temporada. Luego de los rumores que lo vinculaban con el Real Madrid, estos fueron despejados por completo por el jugador belga que decidió mantenerse en el equipo esta temporada; sin embargo, habría una condición.

Según 'Times', Hazard la tiene clara. su comodidad es importante, si los 'Blues' no logran la clasificación a la Champions League 2019/20 se negará a renovar su contrato, poniéndole fin a su estadía en Londres para el próximo verano. Dos temporadas sin jugar el torneo más importante de Europa sería algo que el jugador no podría soportar.

Chelsea ya está trabajando en la renovación el jugador, pero Eden desea esperar y verificar que el nuevo proyecto de Sarri merece la pena. Solo ahí cogerá la pluma y se dispondrá a estampar la firma por el tiempo que le proponga el club.

La oferta podría alcanzar la módica suma de 16 millones de euros por temporada, dinero que lo convertiría en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Chelsea estaría dispuesto a desembolsar la cantidad para evitar su marcha al Real Madrid.

"No me voy a ir al Chelsea" fueron sus palabras. Florentino Pérez hizo todo lo posible; sin embargo, sus esperanzas no tendrán que decaer solo esperar.