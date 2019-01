¿Qué dirán en Real Madrid? Los elogios de Hazard para Messi y la íntima confesión sobre sus hijos

Eden Hazard es el candidato número 1 para al Real Madrid en verano y a unos meses de lo que podría ser el fichaje del año, el belga se ha referido precisamente a una de estrellas de LaLiga Santander: Lionel Messi , para quien no se ha guardado ningún elogio.



En declaraciones al sitio 'HLN', el crack del Chelsea ha calificado a Lionel Messi como el mejor jugador de todos los tiempos, sin embargo, declaró que no guarda un buen recuerdo de cuando lo enfrentó en la pasada Champions League ya que los 'Blues' se eliminaron apenas en octavos de final.



“No hay dos G.O.A.T. (Greatest of All Time). Solo hay un G.O.A.T.: él, Leo Messi”, dijo el crack de Chelsea.



“Mis dos partidos contra el Barcelona no son mis mejores recuerdos de 2018. No obstante, fui feliz de enfrentarme al Barcelona y a Messi, pero no resultó ser lo que esperaba. Acabé decepcionado”, agregó.

Sus hijos, otros fans de Messi

Hazard también volvió a apuntar el Barza-Chelsea en Londres para recordar que sus disfrutaron ver a Lionel Messi en directo.



“Mis tres hijos estuvieron en Stamford Bridge. El mayor es un gran fan de Messi, pero todos somos fans de Leo actualmente. Quería verlo en ese partido ya que es un jugador especial”, confesó.