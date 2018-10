A Álvaro Morata se le acabó el crédito en el Chelsea. El delantero español no logra 'amistarse' con la portería y el técnico de los 'blues' Maurizio Sarri ya se cansó de él. Según informa este viernes el 'The Sun', en el club londinense estarían buscando la forma de intercambiar figuritas: ceder a Morata a cambio de Mauro Icardi.

El caso del delantero argentino, desde luego, es bastante complicado, no solo por lo costoso que resultaría su pase, sino que tendría que pelear con otros clubes, como el Real Madrid, que desde hace varios mercados busca ficharlo. Aunque aquí podría estar la clave, pues el Chelsea podría llegar a un acuerdo con los 'blancos', que también desean a Eden Hazard.



Sin embargo, Sarri no se cierra a una sola opción. Si bien Icardi parte como favorito para llegar a Stamford Bridge, otra alternativa es el '9' del AC Milan, Patrick Cutrone. El joven de 20 años es una de las revelaciones de la Serie A y tiene a su favor que aún no está tan cotizado, su pase podría costarle a los 'blues' 30 millones de euros.



Pero así sea Icardi o Cutrone, o tal vez algún otro delantero que pueda asomar por ahí, lo cierto es que los días estarían contados para Morata, quien lleva solo tres goles desde que inició la temporada.

Mauro Icardi. (Getty Images) Mauro Icardi. (Getty Images)