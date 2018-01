El Manchester United confirmó el fichaje del chileno del Arsenal Alexis Sánchez , en una operación que incluye el traspaso del armenio Henrikh Mkhitaryan al club del norte de Londres. El delantero, no olvidándose del Arsenal, publicó un post en su cuenta de Instagram despidiéndose de sus compañeros de equipo, como miembros del staff técnico.



“Quiero agradecer al Staff Técnico, al equipo médico, a todos los compañeros con los que compartí muchas cosas lindas para el club y en especial a todas esas personas que no se ven en las portadas, pero que sin ellos nada sería posible, que son los que te preparan la comida y te cuidan día a día, los que nos mantienen los zapatos limpios y campos de fútbol en las mejores condiciones para entrenar. Mil gracias a ustedes por ayudarnos a mejorar cada día. Gracias por tanto cariño. Hay personas (ex jugadores del club) que han hablado sin conocimiento de lo que ocurre en la interna y causan daño. Debo decir que siempre me entregué al 100%, hasta el último día, en que le pedí al Mister estar con el equipo, por qué quería ser un aporte. Recuerdo hoy, una conversación que tuve con Henry, un histórico de Arsenal, que cambió de club, por la misma razón que hoy me toca a mí”.



El delantero chileno de 29 años, que estuvo cerca de fichar por el Manchester City el pasado verano, recalará finalmente en Old Trafford con un contrato para cuatro años y medio, según han revelado medios británicos.



En un comunicado el club inglés, Alexis se mostró "emocionado" por unirse al "mejor club del mundo", done estará a las órdenes del entrenador portugués José Mourinho.



"La oportunidad de jugar en este estadio histórico y de trabajar con Mourinho era algo que no podía rechazar. Estoy orgulloso de ser el primer futbolista chileno que jugará para el primer equipo del United", afirmó el delantero.



Alexis avanzó que espera mostrar cuanto antes a los aficionados del United "en todo el mundo" por qué el club ha decidido ficharle.



Sobre su paso por el Arsenal, resaltó que ha pasado tres años y medio "maravillosos" en el Emirates.



"Me llevo conmigo recuerdos muy positivos, de un gran club y de unos grandes aficionados", afirmó el exazulgrana, que militó en el FC Barcelona entre 2011 y 2014.



Alexis ha marcado 80 goles con los "gunners" desde que le ficharon por 30 millones de libras (34 millones de euros), y fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada, con 30 tantos en todas las competiciones.



La operación anunciada hoy por el United contempla el paso de Mkhitaryande al Emirates, la condición que había establecido el técnico Arsène Wegner para dar su aprobación al traspaso.