Si estar a mitad de la tabla y con un presente poco auspicioso no fuera suficiente, un problema más se sumó a Manchester United: Jadon Sancho. El futbolista inglés será apartado de los entrenamientos con el primer equipo tras una polémica respuesta a Erik Ten Hag, director técnico del club, quien mencionó que estaba fuera de forma. En el pasado mercado de fichajes de verano, el futbolista tuvo la oportunidad de salir, pero decidió quedarse en el club.

“Jadon Sancho seguirá un programa de entrenamiento fuera del primer equipo, mientras se resuelve un problema de disciplina”, indicó Manchester United en un comunicado, publicado a través de redes sociales, donde aclara que el jugador no estará considerado para el partido del fin de semana frente a Brighton.

El origen de este conflicto se remonta al partido ante Arsenal, cuando Erik Ten Hag mencionó que no tiene el mejor rendimiento, por lo que no está aportando al momento del equipo. Por esta razón, no fue incluido en la nómina de convocados, a pesar de no estar lesionado.

La respuesta Sancho no tardó: “Por favor, no crean todo lo que lean. No permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas. Me he forzado a mi mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cuál no es justo”, fue el comunicado del futbolista en sus redes sociales. Sin embargo, luego lo borró el tuit.





No ha encontrado su mejor nivel

Sancho llegó por todo lo alto a United, tras una excelente temporada en Borussia Dortmund. Con un costo de 70 millones, no ha encontrado sitio y sus diferencias con Erik Ten Hag cada vez son más notorias. A pesar de ello, no quiso salir en el último mercado de fichajes, contando con ofertas desde Arabia Saudita y Turquía.

Tras ser el máximo asistente de la Bundesliga dos temporadas seguidas en el Dortmund, Sancho solo ha generado 12 goles y seis asistencias en 82 encuentros con los ‘Red Devils’. Al United, mientras, se le acumulan los problemas: Antony también está insertado en problemas de violencia, por lo que ha sido apartado.





