Luego de negarse al cambio: el gesto de Kepa a una cámara tras la fuerte discusión con Sarri [VIDEO]

Un tema de nunca acabar. La actitud del Kepa Arrizabalaga , negándose a ser sustituido en la prórroga de la final de la Carabao Cup (ganada por el Manchester City en los penales 4-3), ¿es señal de que el cuestionado Maurizio Sarri ha perdido el control del vestuario del Chelsea ? Una nueva imagen muestra el relajo del meta español, e incluso un sarcástico guiño previo a la definición.



Por si no tenía pocos problemas el técnico italiano, en el disparadero por los últimos malos resultados de los 'Blues', este domingo tuvo que enfrentarse ahora a la rebeldía de su joven arquero español, de solo 24 años y fichado el pasado verano (boreal). Sarri, no obstante, trató de quitar importancia a lo sucedido y lo calificó de "gran malentendido" en la conferencia de prensa posterior al partido.



Posteriormente, Kepa publicó un comunicado en las redes sociales lamentando lo ocurrido: "En ningún momento ha sido mi intención desobedecer al técnico o ninguna de sus decisiones. Creo que todo ha sido un malentendido a altas pulsaciones y en el tramo final de un partido por el título", expresó el arquero.



Kepa y Sarri, el enfrentamiento de la Carabao Cup

Una situación esperpéntica y extraña se vivió en el estadio de Wembley cuando Maurizio Sarri intentó cambiar a Kepa Arrizabalaga para meter a Willy Caballero con la vista puesta en la tanda de penaltis contra el Manchester City.



El meta español se estiró a sacar un remate de Sergio Agüero desde la frontal, se resintió de un problema físico y Sarri llamó a Caballero para que entrara al campo. El argentino se despojó del chándal y se fue al área técnica, preparado para entrar.



El cuarto árbitro incluso levantó la tablilla con los cambios. El 1 se marchaba por el 13 de Caballero. Kepa, ya en pie, alzó la mirada y lo divisó. Rápidamente le dijo a Sarri que no, que lo parara, que estaba bien. Pero Sarri no quería dar marcha atrás. Quería que el cambio se produjera.



Kepa, inamovible, dijo que no y siguió en el campo, ante un técnico italiano que se desesperaba, pidiendo el cambio, con un Caballero incrédulo, que no entendía nada. El meta español se mantuvo impertérrito y no salió, Sarri amagó con irse y solo el pitido final dio un poco de tregua. Kepa se dio la mano con Caballero y los penales bajaron a los infiernos al español.



El video del momento: Kepa, Caballero y Maurizio Sarri.



