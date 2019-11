El peruano Aguilar apunta a sumarse: el negocio redondo del Manchester City con las jóvenes promesas

Desde que los jeques llegaron al Manchester City , las políticas en materia de fichajes cambiaron en el club inglés. Empezaron a contratar jugadores por casi 100 millones de euros cada uno. De Bruyne, Rodri, Mahrez, entre otros, son los mejores ejemplos. También se repotenció la cantera y se decidió apostar por futbolistas que a largo plazo podrían convertirse en estrellas mundiales.

En los últimos mercados de fichajes, el City contrató a jugadores que para muchos resultan desconocidos, pero que para el club de Etihad tienen condiciones para llegar al primer equipo en un futuro. Sin duda, un buen negocio que verá sus frutos en cuatro o cinco años más y sin inversiones que dejen vacía la caja fuerte.



Los 'Ciudadanos' compran barato y aseguran a futuras estrellas quitándoles la posibilidad a otros grandes de Europa como el Real Madrid o Barcelona. Y para que la profesión del talento en bruto no decaiga, los presta a otros equipos hasta que su nivel termine siendo el óptimo para jugar en la Premier League.



El mejor ejemplo de todos es el de Pedro Porro. Juega de lateral derecho y fue comprado al Girona por 12 millones de euros. Mientras termina de consolidarse, juega en el Valladolid. Sin embargo, su continuidad en el equipo de Ronaldo no pasaría del 2020. En Inglaterra apuntan que Guardiola es un convencido de que Porro está listo para dar el gran salto y pediría su regreso para el 2020-21.

De Alianza Lima al Manchester City

El peruano Kluivert Aguilar seguiría el mismo camino. Terminaría de fichar por el City antes de fin de año, tal como avisó su compañero Adrián Balboa, y luego empezaría una cesión hasta está completamente curtido para las grandes ligas de Europa.



El propio jugador reconoció las conversaciones del club inglés. "Estoy tranquilo y el tema lo está viendo mi papá y mi representante. Por el momento estoy bien y lo tomo con calma. Hace dos días recién me enteré la noticia, aún no tengo nada confirmado", señaló a Ovación.



"Me gustaría ir al Manchester City, sería un orgullo ir allá porque representaría a un país entero. Sería un cambio total, tanto para mi familia como mi persona. Entreno y juego a cada momento con el fin de mejorar como futbolista", añadió.

