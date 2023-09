Campeonar la Champions League parecía ser una alegría total en Manchester City y la garantía para la continuidad de algunos jugadores. Sin embargo, sumado a la salida de Gündogan a Barcelona, hubo un histórico que estuvo a punto de decir adiós: Kyle Walker. El lateral había perdido espacio en el equipo titular y apareció Bayern Múnich como opción de darle un giro a su carrera. Pep Guardiola fue el encargado de retenerlo.

Después de seis años en Mánchester, parecía que la relación Walker-City llegaba a su final. Tras una serie de conversaciones, decidió mantenerse en la plantilla. El principal gestor de esta acción fue Guardiola, director técnico de los ‘Citizens’ quien le pagó una cena y tuvo palabras que lo llevaron a la reflexión.

“Estuve cerca, pero pueden pasar muchas cosas en el mundo del fútbol”, ha explicado el defensa en una entrevista reciente. “¿Habría disfrutado de la experiencia? Seguro que sí, pero este es un gran club y no se puede infravalorar lo que el club ha hecho por mí en los últimos seis o siete años. Quería quedarme y terminar mi contrato, pero también quería seguir jugando. Si creo que no voy a tener los minutos suficientes, eso no se paga con libras o no. Yo sólo quiero jugar a fútbol”.

Kyle Walker llegó a Manchester City procedente de Tottenham. (Foto: Agencias)

“Cenando sushi con Pep Guardiola me convenció para quedarme en el Manchester City. No se trataba de dinero. He ahorrado suficiente. A mi edad, 33 años, no debería preocuparme por el dinero. Sólo me preocupa mi felicidad y jugar al fútbol. Se trataba simplemente de quién me daría más años; todavía tengo mucha vida en estas piernas”, agregó el futbolista.

Renovación inminente

Kyle Walker está cerca del anuncio de su renovación. Parece ser un hecho que se quedará en Manchester City hasta 2026. Además, ante la ausencia de Kevin de Bruyne por lesión, portará la banda de capitán cuando le toque disputar partidos en la Premier League.

“Es un honor y un privilegio. Si no pudiese transmitir mi experiencia dentro y fuera del campo no debería estar jugando en un gran club como este. La renovación está cerca. Es mi séptima temporada aquí y siento que soy uno de los mayores. Me encanta el sitio, y aquí he vivido experiencias que solo podría haber soñado. Sobre todo en la última temporada. ¿Por qué querría dejar un club como este?”, mencionó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR