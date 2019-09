"Pensé que era ironía": Lampard critica a FIFA por el premio Fair Play al Leeds de Marcelo Bielsa

► ¿Problemas para anotar? Llama a Cristiano: el espectacular salto y cabezazo de Ronaldo ante SPAL



Aún no se lo cree. La gala de los Premios 'The Best' , del último lunes, aún sigue generando polémica y ya no solo por el premio a mejor jugador que ganó Lionel Messi, ahora también se ha puesto en discusión, incluso, el premio 'Fair Play' que se llevó el Leeds United de Marcelo Bielsa. Frank Lampard tardó, pero ya salió a criticar a la FIFA y su elección.

" Es extraña e injusta la decisión, más cuando se toma el mismo año que se dio el Spygate (espionaje). Que se dejasen marcar solo equilibraba la balanza en el partido. Después de lo que pasó, me parece irónico e inapropiado que ganaran el premio al juego limpio", señaló el técnico del Chelsea en rueda de prensa.



" Creo que es inapropiado y pensaba que era ironía que obtuvieran un premio al juego limpio después de esto. Que le dejaran al Aston Villa marcar el gol solo equilibra la balanza por lo que había sucedido. Me parece extraño que lo hayan ganado", añadió.

¿Por qué le tiene bronca Lampard a Bielsa?

A principios de esa misma temporada, el Leeds fue sancionado cuando se descubrió que el técnico argentino había mandado espiar un entrenamiento del Derby County, dirigido por aquel entonces por Frank Lampard. Es por ello que el actual técnico del Chelsea considera que Bielsa no es justo merecedor de ganar un premio

¿Por qué ganó el 'Loco' el premio FIFA?

Este galardón se le ha otorgado al Leeds, debido al hecho de que Bielsa pidiera en la pasada campaña a su plantilla que se dejaran marcar un gol ante el Aston Villa y que estos empataran el encuentro, pues habían marcado un gol cuando un jugador rival estaba tendido en el piso lesionado.

