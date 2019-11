''Es de los tipos más buenos que he conocido'': Dele Alli sobre el calvario de Son tras lesionar a André Gomes

Para el olvido. El delantero surcoreano Son Heung-Min vivió este domingo uno de los días que marcarán su carrera de ahora en adelante, y no exactamente por haber anotado un gol importante o haber roto alguna marca en especial. Todo por el contrario, el actual jugador del Tottenham protagonizó una dura entrada contra André Gomes , que terminó por costarle al luso la fractura de su tobillo en una escalofriante acción.



Son se marchó llorando a vestuarios después de ver la tarjeta roja que en ese momento ni siquiera le preocupaba. El surcoreano solo quería retroceder el tiempo y evitar lo que había pasado, pero esto era imposible, y así lo hizo saber su compañero de equipo Dele Alli a la prensa. Al término del choque, el volante inglés contó el calvario del '7' una vez terminado el choque contra el Everton por la Premier League.

"Son está destrozado, no para de llorar, pero no es culpa suya. Es uno de los tipos más buenos que he conocido en mi vida", aseguró Dele Alli, autor del 1-0 de los 'Spurs', en un acto por defender a Son Heung-Min de las críticas contra su persona por haber lesionado a André Gomes de gravedad. Los mismo hicieron los entrenadores del Tottenham y del Everton, despojando de cualquier culpa al jugador asiático.



Una vez que André Gomes se hallaba tendido sobre el césped con sendas muestras de dolor en el rostro, Son se acercó a pedirle perdón y vio el estado de su pierna derecha. El surcoreano tomó conciencia de lo que había ocurrido, y hasta se echó las manos a la cabeza incrédulo por lo que había ocurrido. Su rostro transmitía la gran pena de haber participado de lo ocurrido. Una lástima.



Son también contó con el respaldo del DT del Everton

'' No creo que él lo haya hecho con mala intención. Un futbolista como él no quiere hacer algo como eso", afirmó Marco Silva luego del empate a uno en el marco de la jornada 11 de la Premier League en Goodison Park. El portugués describió la lesión de André Gomes como el "momento más difícil de la temporada, olvidando el juego y el resultado". "André tendrá el apoyo que necesita", sentenció.



