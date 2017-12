El defensa italoargentino del Brighton & Hove Albion, Ezequiel Schelotto, señaló en una entrevista a Efe que el fútbol "no le debe nada a Lionel Messi " y que si no consigue el Mundial Rusia 2018 "no hay que reprocharle nada".



"El fútbol no le debe nada a Messi. El que lo conoce y lo disfruta cuando lo ve tiene que estar muy contento cuando vuelve a casa", arrancó. "No sé si va a haber otro como él, hay que aprovecharlo al máximo y, si consigue el Mundial Rusia 2018 , bienvenido sea, y, si no, no tenemos que reprocharle nada. Para mí va a seguir siendo el mejor jugador del mundo".



Ezequiel Schelotto inició su carrera en Banfield para luego viajar a Italia, donde desarrolló la mayor parte de su vida deportiva, pasando por equipos como el Cesena, el Atalanta, el Inter de Milán, el Sassuolo, el Parma o el Chievo Verona.



La temporada pasada salió de Italia para disputar la liga portuguesa con el Sporting de Lisboa, y, finalmente, en el último mercado veraniego, recaló en el Brighton.



"Han sido tres meses donde me estoy adaptando lo más rápido posible. La verdad es que mis compañeros y en el entrenador me ayudaron un montón", explicó.



El defensa, nacido en Buenos Aires, pero nacionalizado italiano disputó un partido con los transalpinos en agosto de 2012, y lamenta la eliminación de este combinado en la carrera al Mundial Rusia 2018.



"Es muy triste porque tengo muchos amigos. Creo que la Federación no se viene manejando bien desde hace años, las cosas cuando las haces mal no llegan a buen fin. Espero que esto sirva de lección para que la próxima vez llegue alguien con la capacidad de darle la oportunidad a jóvenes y una Federación que esté limpia, entre comillas", destacó.