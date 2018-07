Alex Oxlade-Chamberlain fue uno de los protagonistas de la semifinales de la Champions League 2017-18. Fue titular con Liverpool ante la Roma, pero no pudo terminar el partido de ida en Anfield debido a una lesión. "Sufrió daños en el ligamento de la rodilla derecha", dijeron los 'reds'.

Se perdió el Mundial Rusia 2018 y se esperaba que sea parte de la nueva campaña con Liverpool . Sin embargo, Alex Oxlade-Chamberlain no se encuentra bien y así lo comunicó la dirigencia de su club a través de un comunicado.

"Jürgen Klopp ha revelado el tiempo de rehabilitación que necesitará Chamberlain para recuperarse de su lesión de rodilla, confirmando que el jugador será baja gran parte o incluso toda la temporada 2018-19", es lo que dice el elenco inglés.

El texto añade que el jugador, ex Arsenal, no dio a conocer el verdadero estado de su dolencia a sus compañeros para que estos no se distraigan de la final de la Copa de Europa frente al Real Madrid.

"Pero la verdad es que nos estamos preparando… sabiendo que él no jugará la mayoría de esta temporada. So lo vemos de regreso esta temporada, será un bonus", añade lo dicho en la página web del Liverpool .