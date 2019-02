El último once del Liverpool que se coronó campeón de la máxima división del fútbol inglés [FOTOS] ​

Liverpool no pasó del empate a un gol en su visita al West Ham, este lunes en Londres, un resultado que aprieta la lucha por el título de la Premier League , al quedar ahora el Manchester City a tres puntos y el Tottenham a cinco.



Después de los triunfos de sus dos principales perseguidores el fin de semana, el Liverpool estaba obligado a ganar para mantener las diferencias y el senegalés Sadio Mané abrió el marcador (22) para los Reds, pero los londinenses empataron poco después, gracias a un tanto de Michail Antonio (28).



El equipo de Jurgen Klopp, que hace 15 días parecía lanzado hacia el título, suma dos empates consecutivos que abren completamente la lucha, tras haberse disputado 25 jornadas.



Y es que a estas alturas, la presión aumenta para los 'Reds', pues no consiguen el título de la Primera División del fútbol inglés desde la temporada 1989-90. De hecho, la máxima categoría inglesa pasó a llamarse Premier League en 1992, por lo que bajo su nueva denominación, Liverpool jamás alzó el trofeo.



Repasa, a continuación, el último once del Liverpool que se coronó campeón de la Primera División del fútbol inglés.