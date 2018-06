El Liverpool tira la casa por la ventana. No se trata de una gran inversión, pero tratándose de un jugador de la categoría de Fekir , de hecho es una gran suma dinero por el delantero del Lyon. No conforme con el rendimiento de Firmino, Mané y Salah, Klopp apostará por una de las revelaciones de la pasada temporada en Europa. Así asegura más goles en el equipo.



Fekir , de 24 años, se destapó en la Ligue 1 al marcar 21 goles en la pasada temporada. De hecho, su nombre ha sonado en el Barcelona como en el Real Madrid , pero serían los de Anfield los que habrían decidido a ir por todo su ficha. Nada menos que 65 millones de euros.



Durante el último mes se había relacionado el nombre de Fekir con el Liverpool , que ha sido el más insistido con su contratación para la próxima temporada.



El atacante, ahora con la selección francesa , intentó no aumentar la rumorología, pero el rotativo de L’Equipe sacó a la luz que percibirá 7 millones de euros anuales en el conjunto que dirige Jürgen Klopp, poniéndose así punto y final a lo que parecía uno de los culebrones del verano. Fekir pasará revisión en las próximas horas y será el tercer refuerzo de los ‘Reds’. Primero fue Keita y luego fue Fabinho. Un gran equipo comienza a sumarse.