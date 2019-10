''Sadio Mané es una máquina, el mejor del mundo": Liverpool se rinde en elogios al '10' senegalés

Se tenía que decir y se dijo. Para nadie es un secreto que el senegalés Sadio Mané es quizá en la actualidad uno de los delanteros más letales que existen. Rápido, habilidoso y goleador, el '10' del Liverpool no viene haciendo otra cosa en su club que no sea romperla partido a partido. Y así se lo reconocen algunas leyendas de los 'Reds', como fue el caso del exjugador inglés Jamie Carragher, que solo tuvo palabras de elogios para el atacante.

"Lo adoro, es mi jugador favorito del Liverpool. Es brillante, siempre tiene una sonrisa y además de marcar goles sabe cuándo dárselos a los compañeros. Después de los dos primeros partidos con el club ya me asombró, creo que, junto a Sterling, es el mejor extremo izquierdo del mundo'', expresó Carragher sobre el jugador, destacando en cada momento que no hay nadie mejor que Mané en su posición.

A paso lento, pero seguro, Sadio Mané ha sabido cómo hacerse un hueco entre los mejores de la élite del fútbol mundial. El extremo senegalés, que ya cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales, fue decisivo para la conquista de la Champions League del Liverpool en la temporada 2018-19. De igual forma, hizo de las suyas un año anterior, cuando los de Anfield alcanzaron la final de la competición europea y perdieron contra el Real Madrid.



Por otro parte, y como no podía ser menos, Jamie Carragher recordó que Mané fue una de las primeras incorporaciones de Jürgen Klopp a su llegada al Liverpool y, desde entonces, no ha hecho otra cosa que no sea mejorar junto al resto de la plantilla. "Tengo la impresión de que mejora día a día. Es una máquina", sentenció quien fuese uno de los referentes del conjunto inglés durando varios años.



¿Qué se le viene al Liverpool ahora?

Una de las grandes cuotas pendientes del Liverpool, si no es la más importante desde hace ya varios años, es ganar la Premier League. La temporada pasada estuvieron cerca de conseguirla, pero una invencible Manchester City terminó arrebatándoles el sueño casi al final de la campaña. No obstante, ahora, el panorama de los 'Reds' es distinto y tienen la chance se seguir marcado distancias en la liga inglesa 2019-20 cuando el domingo visiten al Manchester United por la novena jornada del torneo.

► Éramos felices y no lo sabíamos: el top 20 de jugadores de infancia que se retiraron este 2019 [FOTOS]



► Una cláusula de rescisión más que elevada: el plan de Barcelona para no dejar ir a Ansu Fati



► Neymar quiso jugar en Real Madrid: las cuatro llamadas a jugadores del Santiago Bernabéu para comunicárselo



► Una oportunidad que no puede desaprovechar: James Rodríguez vuelve a sonreír en Real Madrid