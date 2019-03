¡En busca de la punta! Liverpool vs. Tottenham se ven las caras por Premier League en Anfield Road

Liverpool vs. Tottenham (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Sky Sports y DirecTV / 10:30 a.m.) por la jornada 32 de la Premier League , en el estadio Anfield Road, desde las 10:30 a.m. (hora peruana). Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por Depor.com. Los 'Reds' sueñan con sumar tres puntos valiosos para superar al Manchester United, puntero del campeonato.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Liverpool y Tottenham.



Este partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports (Brasil por ESPN). En Italia, México y Centroamérica, vía Sky HD. En Francia por RMC Sport. En Alemania y Japón por DAZN. En España, vía Movistar+. En Estados Unidos por Telemundo Deportes y NBC Sports Live. En Reino Unido, vía Sky Go Extra y BBC Radio. Streaming HD por Spurs Live Match Centre, TalkSport Radio World y LFCTV GO.

Liverpool vs. Tottenham - horarios en el mundo

09:30 horas en México

10:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:30 horas en Venezuela, Bolivia

12:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

18:30 horas en Catar y Arabia Saudita

23:30 horas en China

00:30 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Liverpool espera hacer respetar la casa para mantenerse en franca lucha por el título de la Premier League frente a un Tottenham que ve peligrar su puesto de Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

"Estamos en las jornadas finales y no habrá ya interrupciones por partidos internacionales. Jugaremos semana tras semana y todos los partidos son muy importantes. En una temporada así, te preparas constantemente para la parte final del campeonato", señaló el alemán Jurgen Klopp, DT de los 'Reds'.

Liverpool es líder de la Premier con 76 puntos, contra los 74 del Manchester City, aunque con un partido de ventaja. Por ello es vital que el club ganador de 5 Champions mantenga su ritmo triunfante y esperar un tropiezo de los 'Citizens' ante el Fulham.

Tottenham, el equipo de Mauricio Pochettino, atraviesa una grave crisis de resultados, luego de ganar solo un punto de sus últimos cuatro partidos de la Premier, hecho que hizo disminuir la ventaja que ostentaba como tercer clasificado.

Los 'Spurs' tienen la presión encima, más si el quinto clasificado, Manchester United, vence el sábado al Watford (8º).



Una derrota del Tottenham (tercero con 61 puntos) es esperado con ansias por Arsenal (cuarto con 60), Manchester United (quinto con 58) y Chelsea (sexto con 57). Son cuatro equipos por dos puestos de clasificación a Champions League, detrás de Liverpool y City.

Liverpool vs. Tottenham: alineaciones probables

Liverpool : Alisson, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Georginio. Wijnaldum, Adam Lallana, Fabinho, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mané.



Tottenham: Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Danny Rose, Davinson Sánchez, Kyle Walker-Peters, Moussa Sissoko, Christian Eriksen, Lucas Moura, Dele Alli, Eric Dier, Harry Kane.

Liverpool vs. Tottenham: programación Premier League

► ¡No hay primero sin segundo! Doblete de Messi para el 2-0 del Barza contra Espanyol por LaLiga [VIDEO]



► ¡¿De qué planeta viniste, Leo?! Golazo de tiro libre de Messi para 1-0 del Barcelona sobre Espanyol [VIDEO]



► ¡No lo podía creer ni él! Messi se quedó a nada de inaugurar el Barcelona-Espanyol con un golazo [VIDEO]



► ¡Invente, Leo, invente! Magistral gambeta de Messi para ridiculizar a su marca en el Barza-Espanyol [VIDEO]