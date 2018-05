Los días están contados para Loris Karius en Liverpool . El hincha entiende sus errores, mas no los perdona. La seguridad no es la misma bajo los tres palos, sobre todo cuando te ‘comes’ dos goles en una final de la Champions League. Las lágrimas del portero alemán conmovieron al mundo, pero no a Klopp, quien le busca reemplazo para la siguiente temporada.



De acuerdo a medios europeos, la directiva de los ‘Reds’ intentará a hacerse con uno de los tres candidatos en mira: Jan Oblak, Allison o Gianluigi Donnarumma. El último, con 19 años, es quien tiene más posibilidades, dadas sus intenciones de irse del AC Milan, así como de la inversión que podría hacerse con él. Oblak y Allison, por su parte, despiertan el interés de equipos con mayor renombre en Europa, que el propio Liverpool .



Karius , entre lágrimas al término del partido, y amenazado en las redes sociales , cometió dos errores de bulto en dos de los tres goles que encajó el Liverpool el sábado ante el Real Madrid (3-1).



"Cualquier portero puede sentirse identificado con él. Yo mismo me vi en este tipo de situaciones anteriormente y sé a lo que hay que enfrentarse. Se necesita un poco de tiempo", dijo Simon Mignolet, su compañero de equipo.



"Lo bueno después de esta final es que tendrá todo el verano (boreal) para recuperarse y avanzar. Si quiere hablar de ello, evidentemente yo estoy ahí para él. Lo único que le dije es que no llegamos a la final sin motivo (...), pero evidentemente es muy duro decirle algo", confesó.



Llegado a Inglaterra en 2016, Karius se impuso poco a poco como arquero titular 'Red' hasta el punto de sustituir al internacional belga de 30 años, llegado a Anfield en 2013.