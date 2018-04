José Mourinho , técnico del Manchester United , lamentó este domingo la derrota de su equipo ante el West Bromwich Albion (0-1) que coronó campeón de la Premier League al Manchester City , y aseguró que "no es justo decir que el United le ha relegado el título" al conjunto de Pep Guardiola.



"No hay que poner excusas. Después del partido del pasado sábado (en el que el United aplazó la consecución del título por el City tras ganar 2-3 en el Etihad Stadium) dije que tarde o temprano saldrían campeones. El City es el campeón merecido", aseguró Mourinho al término del partido de este domingo.



"El City ha ganado porque ha jugado mejor que nadie, porque ayer derrotó al Tottenham y porque sólo ha perdido dos partidos esta temporada. No es justo decir que el United le ha regalado el título; el United no le ha regalado nada", añadió el preparador portugués en la cadena Sky Sports.



Mourinho , visiblemente decepcionado, lamentó la actitud de su equipo y manifestó que sus jugadores, "maestros de la complicación", estuvieron "muy relajados".



"Nos ganaron con justicia. Esta tarde fuimos los maestros de la complicación y los jugadores parecía que no querían jugar fácil, todo se hacía dando un toque más, un giro más, sin continuidad ni fluidez", expresó el luso, que cree que el triunfo del pasado sábado sobre el City distrajo ligeramente a los suyos esta tarde.



"Los futbolistas estaban demasiado cómodos, demasiado relajados. Lo conozco, lo huelo y tengo esa experiencia para verlo. Yo no soy así: he ganado ocho títulos de liga en mi carrera y no pierdo la cabeza por haber derrotado al City en un partido que sólo contaba tres puntos. Muchos de mis jugadores pensaron que ganar al City era lo máximo. Yo he ganado mucho en mi carrera para pensar así", declaró Mourinho.



