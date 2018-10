Pep Guardiola aseguró este lunes que no hay posibilidades de que Manchester City contrate a Kylian Mbappé. Los Citizens estuvieron relacionados con el posible fichaje del jugador del PSG a cambio de 224 millones de euros durante el fin de semana.



El equipo de la Premier League trató de comprar al joven campeón de la Copa del Mundo con Francia en dos ocasiones anteriores; Monaco rechazó la oferta británica en el verano de 2016, cuando todavía era un desconocido fuera de su país, mientras que en 2017 perdieron la batalla con Paris Saint-Germain.



El sitio Goal entiende que el City también monitoreó su situación en París este verano, con la esperanza de que alguna sanción de la UEFA por el Fair Play financiero pudiera acelear la venta del crack por parte del campeón de la Ligue 1.



La semana pasada, la UEFA reabrió una investigación al PSG, por lo que el City está nuevamente vigilando la situación. Sin embargo, Guardiola fue contundente en su rueda de prensa ofrecida este lunes, un día antes del enfrentamiento del martes en la Liga de Campeones contra el Hoffenheim.



"Eso no va a suceder", dijo. "A veces no entiendo de dónde salen esas noticias. Manchester City no va a gastar el dinero que Mbappé merece, o que el PSG merece. Y el PSG no va a vender este tipo de jugador a ningún otro club en el mundo en los próximos años, supongo", comentó el ex entrenador de Barcelona.



"Eso no va a suceder, Mbappé no va a venir aquí, no vamos a cambiar a Raheem (Sterling) u otro jugador importante que tenemos. La gente debería ser más respetuosa con el PSG, respetuosa con Manchester City, con los jugadores del PSG, con los jugadores de Manchester City, deberían tener más respeto", cuestionó el catalán por las versiones.