Guardiola no cesa con su política. Para él no se trata de millonarias inversiones, sino de jugadores que pueden plantarse bajo su estilo. Manchester City es un equipo demoledor en la Premier League , pero no lo pudo hacer en la Champions League, esa vieja obsesión que siempre ha tenido escollos cada temporada. Ahora, con un plantel más competidor que el de hace una temporada, Pep irá solo por dos jugadores para el siguiente verano.



De acuerdo a Sky Sports, el técnico catalán ficharía a Thiago Alcántara y Kylian Mbappé para el siguiente curso. En el caso del volante del Bayern Munich, Guardiola siempre ha sido un obsesivo con él. Fue él quien lo llevó a Múnich y quien dijo que podía mantener su estilo de juego, controlando el orden y dirigiendo su mediocampo. Ahora irá de nuevo por él.



El caso de Mbappé es más difícil. Los ‘Citizens’ esperarán que la UEFA sancione al PSG para que se pueda apostar por el fichaje del delantero francés. Como se sabe, Kylian se encuentra cedido y recién se desembolsaría más de 180 millones de euros por su pase, a partir de la próxima temporada. Eso no sucedería, sin embargo, si es que los parisinos son castigados por la FIFA, dada a la investigación que se encuentra llevando a cabo la UEFA.



El Manchester City se coronó en la Premier League , luego de que su perseguidor más cercano, el Manchester United, cayó sorpresivamente en casa 1-0 ante el West Bromwich Albion.



Fue el tercer título del City en siete temporadas y, por mucho, el más convincente. El equipo de Pep Guardiola tiene ventaja de 16 puntos a cinco fechas del final. Los otros dos campeonatos del City en la Premier, en 2012 y 2014, se concretaron en la última semana.