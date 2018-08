En las últimas horas el Manchester City de Josep Guardiola fue víctima de varias críticas por parte de José Mourinho tras la publicación del famoso documental de los 'Citizen'. Sin embargo, fiel a su estilo, el entrenador español salió al frente de su equipo y sorprendió con una declaración tan elegante como punzante.



"Creo que Mourinho tiene razón, la clase no se puede comprar", expresó Guardiola en la conferencia de prensa postpartido entre el Manchester City y Huddersfield Town por la segunda jornada de la Premier League. El último campeón de Inglaterra se impuso 6-1 ante los 'Terriers'.

Palabras del míster. Cuestionado sobre el contenido del 'docuserie' de Amazon, el DT insistió en que quizá el documental no era un fiel reflejo del pensamiento de algunos jugadores de la plantilla del City. "Somos un club que queremos crecer, no creo que fuéramos irrespetuosos y no era nuestra intención", dijo.

"Pienso que puedes tener una película fantástica, respetando a otros. Puedes ser un club rico y comprar a los mejores jugadores del mundo, pero no puedes comprar clase”, fueron las palabras de Mourinho, quien se sintiera ofendido por las bromas contra su popular táctica defensiva.

No todos piensan igual. Finalmente, Guardiola optó por sentenciar el juego de dimes y diretes con el entrenador del Manchester United alegando - en su forma más humilde - que ''esa es sólo su opinión. A unos les gustará y a otros no lo que ven en el documental''.