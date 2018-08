Manchester City de Pep Guardiola viene de sumar su primer título de la temporada. Y es que el pasado sábado le ganaron 2-0 al Chelsea de Maurizio Sarri con doblete de Sergio Agüero en Wembley por la Community Shield 2018. En ese encuentro, uno de los mejores jugadores fue el zurdo Bernardo Silva , quien hizo lo que quiso con la volante y parte de la defensa del elenco londinense.

Tras el encuentro, Pep Guardiola dio una rueda de prensa y allí no se cansó de elogiar a Bernardo Silva por lo hecho ante los 'blues'. Considera que actualmente es el jugador más talentoso que tiene en su plantel y que es el único fijo dentro de su oncena titular para los próximos partidos.

"Todo el mundo sabe que los extremos quieren competir. Ahora, la verdad que esto es entre Bernardo y 10 jugadores más. Está muy por encima del resto y por eso juega. Aunque, la temporada es muy larga y todo depende de lo que me siga mostrando y lo que hagan los demás", sostuvo.

También, el ex entrenador del Barcelona mencionó que su actuación "fue una obra maestra". El ex jugador de ofensiva del AS Mónaco tuvo el 86% de aciertos de pases durante el cotejo y dio la asistencia para el segundo tanto del 'Kun'. Pep lo tiene como titularísimo para el inicio de la campaña 2018-19.

El primer partido del Manchester City en la Premier League será este domingo 12 de agosto frente al Arsenal en condición de local. Luego del duelo ante los 'gunners', se verá las caras ante Huddersfield Town, Wolverhampton, Newcastle y Fulham.