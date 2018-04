Ni el Real Madrid: Manchester City y el respetuoso pasillo de su rival al campeón de la Premier League

La casa se respeta. Manchester City volvió al Etihad Stadium tras proclamarse campeón de la Premier League y fue ovacionado por todo lo alto por sus hinchas antes de salir al campo de juego a enfrentar al Swansea, que sería aplastado 5-0 por los 'citizens'.



El Etihad se vistió de fiesta para recibir a sus campeones al ritmo de "We are the champions" de Queen, antes de que los protagonistas saltaran al césped para seguir enamorando con su fútbol en el duelo correspondiente a la jornada 35 de la liga inglesa.



El rival de turno era el humilde Swansea, que formó un respetuoso y admirado pasillo para recibir al campeón, entre aplausos de rivales y aficionados. Suceso que trajo a la memoria las palabras de Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, que aseguró hace unas semanas que su equipo cesaría de tal tradición cuando reciba a un Barcelona con la la Liga Santander prácticamente en el bolsillo.



Sin embargo, hoy la historia se centra en Inglaterra y en el City , que con un Etihad cubierto con carteles de campeones, la ciudad de Manchester vuelve a vestirse de celeste en uno de los días más especiales de Pep Guardiola como entrenador, para celebrar a lo grande el quinto título de Premier League en su historia, desde el logrado en la temporada 2013-14 con Manuel Pellegrini en el banquillo.

Manchester City le sacó lustre al título en la goleada 5-0 frente al Swansea en el Etihad Stadium. (Twitter) Manchester City le sacó lustre al título en la goleada 5-0 frente al Swansea en el Etihad Stadium. (Twitter)