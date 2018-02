El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger , dijo que los jugadores no necesitan una protección extra de los árbitros después de que su par en el Manchester City, Josep Guardiola , pidió una renovada vigilancia por parte de los colegiados.



El técnico español ha mostrado su descontento en varias ocasiones tras haber visto cómo sus jugadores sufrían faltas peligrosas en los últimos meses.



El extremo Leroy Sané se lesionó un tobillo ante el Cardiff City en enero, tras sufrir una fuerte entrada de Joe Bennett, mientras que el jugador del Crystal Palace Jason Puncheon se libró de la tarjeta roja tras una dura falta contra Kevin De Bruyne en un partido de la Liga Premier en diciembre.



No obstante, Wenger, cuyo equipo se medirá el domingo frente al City por la final de la Copa de la Liga , cree que los árbitros simplemente deben ceñirse al reglamento y tomar las decisiones correctas.



"¿Protección extra? No sé qué significa eso", afirmó en una conferencia de prensa el viernes.



"Puede que (Guardiola) esté preocupado por una o dos situaciones en la se sus jugadores sufrieron entradas contra el Wigan (Athletic) el lunes por la noche, puedo entenderlo. Pero no queremos protección extra, queremos protección y eso se logra solo si el árbitro toma las decisiones correctas en las situaciones", agregó.



Tras su inesperada eliminación de la FA Cup el lunes ante el Wigan, el City -destacado líder de la Liga Premier- espera levantar el primer trofeo de la temporada este fin de semana. Por su parte, Wenger nunca ha ganado la Copa de la Liga, pero podría añadir el trofeo a su colección de títulos locales, que incluyen tres campeonatos locales y siete FA Cup.



"Es un día especial. No importa cuántas finales hayas jugado en tu vida, siempre es un día especial", indicó Wenger. "Para nosotros es una oportunidad. Jugaremos con todos nuestros futbolistas habituales. Queremos ganar y que nuestros aficionados se vayan a casa felices". Reuters.