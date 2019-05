Manchester City vs. Brighton: 'citizens' van por el título de la Premier League 2019

Manchester City vs. Brighton EN VIVO: se enfrentarán este domingo ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream en el The American Express Community Stadium por la fecha 38 de la Premier League 2019. Este choque, que será transmitido a Latinoamérica por la señal internacional de ESPN, está programado para que empiece a las 9:00 a.m. hora peruana y mexicana, en tanto que en España va a las 4:00 p.m.

La cadena ESPN transmite este duelo para Sudamérica. En México y Centroamérica vía Sky HD. En Francia por RMC Sport 3. En Italia y Reino Unido por Sky Sport. Japón vía DAZN. En España por Movistar+. En Estados Unidos vía Telemundo Deportes y NBC Sports. Streaming por TalkSport Radio World.

Manchester City visita al cuadro del Brighton en busca de una victoria que lo proclame campeón de la Premier. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este duelo.

Manchester City vs. Brighton: horarios en el mundo



09:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:00 horas en Venezuela, Bolivia

11:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania



El conjunto del City del técnico español Pep Guardiola tiene la primera opción al título y depende de sí mismo para alcanzar un objetivo que podría menguar en algo el fracaso en la Champions League, a donde llegó a los cuartos de final siendo eliminado por Tottenham.

Con 95 puntos en la tabla de posiciones, Manchester City solo está uno encima del Liverpool que recibe en Anfield, el mismo día y a la misma hora, al Wolverhampton Wanderers. Tras culminar la Premier, los dirigidos por Guardiola se enfocarán de lleno en la final de la FA Cup frente al Watford, a disputarse el próximo sábado 18 de mayo en el estadio Wembley, de Londres.

Manchester City vs. Brighton: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; B, Silva, Gündoğan, B. Silva; Foden, Sterling y Agüero.



Brighton: Ryan; Saltor, Duffy, Dunk, Bernardo; Stephens, Grob, March, Bissouma; Murray y Jahanbakhsh.

