Es solo cuestión de tiempo. El volante belga Kevin De Bruyne está "preparado" para jugar contra el Burnley, el sábado en la novena jornada de la Premier League , según anunció este viernes el técnico del Manchester City , el español Pep Guardiola.

De Bruyne, estrella del City y uno de los jugadores claves en la obtención del título del campeonato inglés en la pasada temporada, está fuera de los terrenos de juego desde el 15 de agosto, tras lesionarse en la rodilla derecha.



El internacional belga de 27 años en principio no iba a regresar hasta finales de noviembre, pero ha acortado los plazos y regresó a los entrenamientos tras el empate sin goles ante el Liverpool, justo antes del parón internacional de selecciones.



No obstante, Guardiola no aclaró si De Bruyne será titular el sábado en el Etihad Stadium. "No sé si puede jugar los 90 minutos. Se ha entrenado bien desde hace dos semanas. Es un jugador muy importante para nosotros", dijo el español.