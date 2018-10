Manchester City y Burnley se enfrentan este sábado desde el Etihad Stadium por la novena jornada de la Premier League 2018-19. No te lo pierdas. Sigue el minuto a minuto por Depor.com. Podrás disfrutar de este partidazo a través de la señal de ESPN 2 a partir de las 9:00 a.m. (hora peruana y mexicana) en toda América Latina.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Manchester City y Burnley.



Manchester City vs. Burnley: horarios del partido

Perú - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

El duelo entre Manchester City vs. Burnley pondrá a uno de los tres líderes de la competicion. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Premier League.

El equipo de Josep Guardiola terminó la racha de siete victorias consecutivas en la liga inglesa en el campo de Liverpool: Anfield. Dos de los tres líderes ('citizens', 'reds' y 'blues' tienen 20 puntos) jugaron un partido intenso que terminó con una igualdad sin goles y con Riyad Mahrez desperdiciando un penal cerca del final.

De regreso a la acción, el entrenador español confirmó la vuelta de Kevin De Bruyne. El jugador belga sufrió una lesión a la rodilla el pasado 15 de agosto y, desde ese día, fue dado de baja por el departamento médico del club.

Luego de un largo proceso de recuperación, el extremo de los 'sky-blue' ya está apto para jugar contra el Burnley. Aunque el propio Guardiola reconoció que todavía no está listo para disputar en partido completo.

Fabian Delph también está recuperado para ingresar en la convocatoria de los 'citizens'. Mientras que Ilkay Gundogan será baja por unas semanas, aunque el club no ha especificado el tipo de lesión sufrida.

El medicampista Steven Defour podría jugar su primer partido con Burnley desde el mes de enero, tras recuperarse totalmente de un lesión al tobillo. James Tarkowski también está listo para la acción, pese al problema a un problema que presentó en la ingle.

Manchester City vs. Burnley: posibles alineaciones

Manchester City : Ederson; Walker, Laporte, Stones, Mendy, Fernandinho, Bernardo Silva, David Silva, Mahrez, Agüero, Sterling.



Burnley: Hart; Lowton, Mee, Tarkowski, Taylor, Westwood, Cork, Lennon, Gudmundsson, Barnes, Vokes.